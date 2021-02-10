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Стюардесса рассказала о щедрых бонусах на работе и удивила подписчиков 

Мира Маркина 3 часа назад
Стюардесса рассказала о щедрых бонусах на работе
Фото: @katkamalani
Американская стюардесса Кэт Камалани в своем TikTok раскрыла щедрые бонусы, которые получает на своей работе, чем крайне удивила подписчиков.
По словам бортпроводницы, одно из главных преимуществ ее работы — право на бесплатные перелеты для себя и своей семьи внутри страны. Кроме того, сотрудникам авиакомпании ежегодно выдаются шесть дополнительных билетов на перелеты, которые можно отдать друзьям или знакомым.
Согласно правилам авиакомпании Камалани, она может зарегистрироваться на бесплатный рейс за 30 минут до вылета и при наличии свободных мест. На международных перелетах с бортпроводников взимается небольшой взнос, но, несмотря на это, итоговая стоимость билета все равно несравненно мала.
Пользователи Сети нашли эти бонусы крайне привлекательными:

«Хочу быть твоим другом»,

«Прекрасная работа!»,

«Невероятно!»,

«Я бы хотела, чтобы вся моя семья стала бортпроводниками».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала о действиях персонала в случае смерти на борту.
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