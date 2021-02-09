Стюардесса рассказала о действиях в случае смерти на борту

Стюардесса в соцсети TikTok рассказала о действиях персонала в случае, если кого-то из пассажиров настигла смерть прямо в самолете.

"Если кого-то обнаружат на месте бездыханным, то мы конечно измерим пульс и сделаем все зависящее от нас, но если случился сердечный приступ, например, и человек умер, то мы буквально ничего не можем сделать. Мы просто подождем, пока не доберемся до места назначения",

— сказала она.

Бортпроводники постараются сделать все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт других пассажиров после случившегося. Если возможно, покойного переместят в другое место, если же нет, накроют тело одеялом.

По словам бортпроводницы, пассажир не является мертвым до тех пор, пока медицинские работники не смогут официально констатировать смерть.