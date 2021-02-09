Стюардесса рассказала о действиях в случае смерти на борту

Стюардесса в соцсети TikTok рассказала о действиях персонала в случае, если кого-то из пассажиров настигла смерть прямо в самолете.
"Если кого-то обнаружат на месте бездыханным, то мы конечно измерим пульс и сделаем все зависящее от нас, но если случился сердечный приступ, например, и человек умер, то мы буквально ничего не можем сделать. Мы просто подождем, пока не доберемся до места назначения",
— сказала она.
Бортпроводники постараются сделать все возможное, чтобы минимизировать дискомфорт других пассажиров после случившегося. Если возможно, покойного переместят в другое место, если же нет, накроют тело одеялом.
По словам бортпроводницы, пассажир не является мертвым до тех пор, пока медицинские работники не смогут официально констатировать смерть.
Ранее "Рамблер" писал, что полиция предупредила о новом виде мошенничества.