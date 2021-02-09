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Полиция предупредила о новом виде мошенничества 

Стелла Шмель 7 часов назад
Полиция предупредила о новом виде мошенничества с дешевыми авиабилетами
Фото: depositphotos.com
В московской полиции предупредили о новом виде мошенничества с дешевыми билетами на самолет. Стало известно о всплеске создания мошеннических и фишинговых ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции, сообщает ТАСС.
На месте блокируемых фишинговых сайтов ежедневно появляются новые, а визуальное оформление таких ресурсов полностью совпадает с сайтами известных компаний.

"Очень много "выгодных предложений" выставляется на страницах и в группах в социальных сетях. Именно там ежедневно мошенники пользуются доверием жителей",

— сообщили в пресс-службе, отмечая, что мошенники пытаются завлечь людей небывало низкой ценой на билеты.
Также должно насторожить отсутствие возможности оплаты кредиткой картой. Мошенники предпочитают встраивать оплату электронными деньгами или переводом на карту, поскольку это не требует никакой связи с банками.

"Лучше обращаться в широко известные авиакомпании, а надежнее всего приобретать билеты в авиакассах".

Ранее "Рамблер" писал, что эксперты назвали самые частые ошибки россиян в отелях.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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