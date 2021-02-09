Полиция предупредила о новом виде мошенничества с дешевыми авиабилетами

Все новости на карте

В московской полиции предупредили о новом виде мошенничества с дешевыми билетами на самолет. Стало известно о всплеске создания мошеннических и фишинговых ресурсов. Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции, сообщает ТАСС

На месте блокируемых фишинговых сайтов ежедневно появляются новые, а визуальное оформление таких ресурсов полностью совпадает с сайтами известных компаний.

"Очень много "выгодных предложений" выставляется на страницах и в группах в социальных сетях. Именно там ежедневно мошенники пользуются доверием жителей",

— сообщили в пресс-службе, отмечая, что мошенники пытаются завлечь людей небывало низкой ценой на билеты.

Также должно насторожить отсутствие возможности оплаты кредиткой картой. Мошенники предпочитают встраивать оплату электронными деньгами или переводом на карту, поскольку это не требует никакой связи с банками.