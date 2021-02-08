Эксперты назвали самые частые ошибки россиян в отелях 

Эксперты раскрыли самые распространенные ошибки, которые совершают россияне во время отдыха в отелях. Соответствующая информация изложена в блоге "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс. Дзен".

По словам экспертов, россияне нередко нарушают правила приличия, посещая рестораны в купальниках и плавках. Кроме того, некоторые из них отправляются купаться в бассейн после ужина, хотя это запрещено правилами безопасности в большинстве гостиниц.

Вместе с тем многие россияне нередко опаздывают на ужин, что считается недопустимым:

«Никто не будет ждать опоздавшего туриста, даже если он отдыхает по системе "все включено". Если вы предполагаете, что задержитесь, попросите заранее у администратора сухой паек».

Специалисты также подчеркнули, что россиянам не стоит многократно использовать одну тарелку для добавки и выноса еды за пределы отеля, поскольку продукты являются собственностью объекта размещения.

Еще одна популярная ошибка среди русских людей — неконтролируемый просмотр телевизора без учета платных каналов, а также пренебрежение ценниками в баре: