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Эксперты назвали самые частые ошибки россиян в отелях 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперты назвали самые частые ошибки россиян в отелях
Фото: depositphotos.com
Эксперты раскрыли самые распространенные ошибки, которые совершают россияне во время отдыха в отелях. Соответствующая информация изложена в блоге "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс. Дзен".
По словам экспертов, россияне нередко нарушают правила приличия, посещая рестораны в купальниках и плавках. Кроме того, некоторые из них отправляются купаться в бассейн после ужина, хотя это запрещено правилами безопасности в большинстве гостиниц.
Вместе с тем многие россияне нередко опаздывают на ужин, что считается недопустимым:

«Никто не будет ждать опоздавшего туриста, даже если он отдыхает по системе "все включено". Если вы предполагаете, что задержитесь, попросите заранее у администратора сухой паек».

Специалисты также подчеркнули, что россиянам не стоит многократно использовать одну тарелку для добавки и выноса еды за пределы отеля, поскольку продукты являются собственностью объекта размещения.
Еще одна популярная ошибка среди русских людей — неконтролируемый просмотр телевизора без учета платных каналов, а также пренебрежение ценниками в баре:

«Некоторые ошибочно полагают, что "все включено" распространяется на весь ассортимент бара, однако это не так. За определенные напитки нужно доплатить, причем серьезную сумму».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Турции рассказали, как спасают отели от разорения.
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