В Турции рассказали, как россияне спасают отели от разорения 

Глава комитета туризма и гостиничного дела Торговой палаты Стамбула Айдын Караджабай заявил, что из-за пандемии в Стамбуле закрыты около 80 процентов отелей. От разорения в большей мере их спасают российские туристы. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Стамбуле сейчас около 80 процентов гостиниц закрыты, а оставшиеся заполнены на 20 процентов. Невероятный застой! Работающие отели наняли минимальное число сотрудников, ситуация очень тяжелая. Сейчас нас больше всего поддерживают россияне — оттуда в Стамбул приезжает больше всего туристов. Но, несмотря на это, падение спроса на гостиничные услуги в прошлом году достигло 70 процентов",

— сказал Караджабай, отметив, что в индустрии турецкого гостиничного сервиса рассчитывают на положительные результаты стартовавшей в январе вакцинации.