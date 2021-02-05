Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон 

Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой рассказал, когда в Турции наступил туристический сезон.

По словам министра, сезон начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут много гостей из России, а после окончания священного у мусульман месяца Рамадан и местных.

"Наша цель — начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран", — сказал Эрсой в интервью телеканалу Haberturk.

В 2020 году около 2,13 миллиона россиян посетили курорты страны и стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этом государстве.