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Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон 

Даня Виттиг 1 час назад
Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон
Фото: depositphotos.com
Министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой рассказал, когда в Турции наступил туристический сезон.
По словам министра, сезон начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут много гостей из России, а после окончания священного у мусульман месяца Рамадан и местных.

"Наша цель — начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран", — сказал Эрсой в интервью телеканалу Haberturk.

В 2020 году около 2,13 миллиона россиян посетили курорты страны и стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этом государстве.
Ранее "Рамблер" сообщал, в чем отличия жизни в Турции и России.
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