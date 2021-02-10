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Власти Великобритании грозят туристам тюрьмой за нарушение карантина 

Мира Маркина 3 часа назад
Великобритания грозит туристам тюрьмой за нарушение карантина
Фото: depositphotos.com
Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок заявил, что власти рассматривают возможность ужесточения наказания за нарушение карантина. По словам эксперта, людям, утаившим информацию о посещении стран из "красного списка" по COVID-19, будет грозить до 10 лет лишения свободы.

«Любой, кто солжет в форме поиска пассажиров и попытается скрыть, что находился в стране из нашего красного списка за десять дней до прибытия сюда, будет приговорен к тюремному заключению на срок до десяти лет»,

— подчеркнул чиновник.
За отказ сдать тест на коронавирус при возвращении в Великобританию установлен штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (примерно 100 тысяч рублей). За отказ сдать второй обязательный тест гражданину придется заплатить две тысячи фунтов стерлингов.
Помимо обязательного теста на COVID-19 перед поездкой в Великобританию туристы должны сдать два теста на коронавирус во время карантина (на второй и восьмой день режима самоизоляции). Желающие уменьшить этот срок могут сдать платный тест на пятый день. Однако даже при отрицательном результате карантин не заканчивается.
Новые правила вступят в силу с 15 февраля.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией.
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Новости путешествий , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ
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