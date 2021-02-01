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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией 

Анна Арсеньева 1 час назад
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Фото: depositphotos.com
Из-за опасности распространения коронавируса Россия продлила запрет на полеты в Великобританию до 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года. Причиной отказа от регулярных рейсов стало распространение нового штамма коронавируса.
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