Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией 

Все новости на карте

Из-за опасности распространения коронавируса Россия продлила запрет на полеты в Великобританию до 16 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

«Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года», — заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года. Причиной отказа от регулярных рейсов стало распространение нового штамма коронавируса.