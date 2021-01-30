Франция полностью закрывает границы со странами вне ЕС

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Въезд во Францию из государства за пределами Евросоюза будет запрещен с 31 января, сообщил премьер Жан Кастекс. При этом будет запрещен и выезд с территории страны в государства вне ЕС.

Однако власти уточняют, что будут сделаны исключения

для поездок «по веским причинам», но о каких именно причинах идет речь, пока неизвестно.

Кроме того, тем, кому все-таки удастся прибыть во Францию из других стран ЕС нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.