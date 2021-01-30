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Франция полностью закрывает границы со странами вне Евросоюза 

Диана Товсепова 1 час назад
Франция полностью закрывает границы со странами вне ЕС
Фото: depositphotos.com
Въезд во Францию из государства за пределами Евросоюза будет запрещен с 31 января, сообщил премьер Жан Кастекс. При этом будет запрещен и выезд с территории страны в государства вне ЕС.
Однако власти уточняют, что будут сделаны исключения
для поездок «по веским причинам», но о каких именно причинах идет речь, пока неизвестно.
Кроме того, тем, кому все-таки удастся прибыть во Францию из других стран ЕС нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.
Ранее "Рамблер" сообщал, как были оценены риски срыва туристического сезона.
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Новости путешествий , ЕС
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