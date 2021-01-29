Руководитель АТОР оценил риски срыва туристического сезона 

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Вице-президент ассоциации туроператоров России , руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский сообщил, какова вероятность срыва туристического сезона в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, туристической сезон состоится, рисков его срыва из-за пандемии коронавируса нет. Ситуация в сфере туризма нормализована, кризис пройден.

«И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится, он будет качественный, с хорошим результатом», — оценил эксперт.

В настоящее время спрос на поездки восстановился. Произошел всплеск ранних бронирований туров по стране, в частности на черноморском побережье. Скорее всего, это связано с ослаблением ограничений и начавшейся вакцинацией.

«Это говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности в людях, что можно планировать свой отдых», — пояснил вице-президент АТОР.

Уманский также отметил, что летом туристы смогут посещать Турцию, однако большинство граждан будет отдыхать на Черном море.