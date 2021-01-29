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Руководитель АТОР оценил риски срыва туристического сезона 

Даня Виттиг 13 часов назад
Руководитель АТОР оценил риски срыва туристического сезона
Фото: depositphotos.com
Вице-президент ассоциации туроператоров России, руководитель комитета по внутреннему туризму Илья Уманский сообщил, какова вероятность срыва туристического сезона в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, туристической сезон состоится, рисков его срыва из-за пандемии коронавируса нет. Ситуация в сфере туризма нормализована, кризис пройден.

«И сейчас можно уверенно говорить, что летний сезон точно состоится, он будет качественный, с хорошим результатом», — оценил эксперт.

В настоящее время спрос на поездки восстановился. Произошел всплеск ранних бронирований туров по стране, в частности на черноморском побережье. Скорее всего, это связано с ослаблением ограничений и начавшейся вакцинацией.

«Это говорит о восстановлении чувства стабильности и уверенности в людях, что можно планировать свой отдых», — пояснил вице-президент АТОР.

Уманский также отметил, что летом туристы смогут посещать Турцию, однако большинство граждан будет отдыхать на Черном море.
Ранее "Рамблер" сообщал, чем туристы возмутили местных жителей Сочи.
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Отдых в России , Ассоциация туроператоров России
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