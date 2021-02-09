Туристы пожаловались на укусы клопов в поездах Украины 

Пассажиры поезда на Украине пожаловались на укусы насекомых в вагонах. Снимками случившегося туристы поделились в Telegram-канале «ХС | Харьков».
Сообщается, что инцидент произошел в железнодорожном составе, следовавшем по маршруту Харьков — Трускавец. На размещенных снимках можно увидеть следу укусов, предположительно, клопов на телах туристов — покраснение кожи, волдыри и сыпь.
telegram-канал «ХС | Харьков»
Мнение подписчиков сообщества разделилось. Некоторые утверждали, что это больше похоже на чесотку или аллергию на спиртное. Другие же посоветовали обратиться с жалобой к перевозчику.
Ранее «Рамблер» писал о том, что туристы превратили термальные источники на Сахалине в туалеты.