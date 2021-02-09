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В Баварии хотят закрыть границу с Австрией из-за африканского штамма 

Мария Грибова 1 час назад
В Баварии хотят закрыть границу с Австрией
Фото: depositphotos.com
В Баварии хотят закрыть границу с Тиролем, что граничит с землей в соседней Австрии, из-за южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что подтверждены уже 165 случаев инфицирования южноафриканским штаммом. Он читается опаснее остальных, поскольку может быть более устойчивым к разработанным вакцинам от коронавируса.
Маркус Блюм, генеральный секретарь Христианского социального союза, правящей партии в Баварии, предложил закрыть границу с Тиролем и Чехией, если станет очевидно, что ситуация там может поставить под угрозу усилия Германии для борьбы с эпидемией.
Ранее "Рамблер" писало том, что туристы превратили термальные источники на Сахалине в туалеты.
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