В Баварии хотят закрыть границу с Австрией

В Баварии хотят закрыть границу с Тиролем, что граничит с землей в соседней Австрии, из-за южноафриканского штамма коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что подтверждены уже 165 случаев инфицирования южноафриканским штаммом. Он читается опаснее остальных, поскольку может быть более устойчивым к разработанным вакцинам от коронавируса.

Маркус Блюм, генеральный секретарь Христианского социального союза, правящей партии в Баварии, предложил закрыть границу с Тиролем и Чехией, если станет очевидно, что ситуация там может поставить под угрозу усилия Германии для борьбы с эпидемией.