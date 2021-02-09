Российский пилот запечатлел редкое явление в небе 

Российский пилот Роман Бутенко сфотографировал небо во время полета на самолете. Получившийся снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
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На снимке видно светящееся в темноте небо — серебристые облака. Это достаточно редкое атмосферное явление, которое возникает в мезосфере в момент глубоких сумерек, перед закатом или восходом Солнца.
"Серебристые облака — что это за магия? ⠀ Мне повезло наблюдать за ними несколько раз в своей жизни, но особенно в первый это было просто волшебно",
— поделился впечатлениями пилот.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса рассказала о действиях персонала в случае смерти на борту.