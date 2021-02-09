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Российский пилот запечатлел редкое явление в небе 

Стелла Шмель 4 часа назад
Российский пилот запечатлел редкое явление в небе
Фото: @pilot_for_you
Российский пилот Роман Бутенко сфотографировал небо во время полета на самолете. Получившийся снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
@pilot_for_you
На снимке видно светящееся в темноте небо — серебристые облака. Это достаточно редкое атмосферное явление, которое возникает в мезосфере в момент глубоких сумерек, перед закатом или восходом Солнца.

"Серебристые облака — что это за магия? ⠀ Мне повезло наблюдать за ними несколько раз в своей жизни, но особенно в первый это было просто волшебно",

— поделился впечатлениями пилот.
Ранее "Рамблер" писал, что стюардесса рассказала о действиях персонала в случае смерти на борту.
Видео дня. Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
Новости путешествий , Роман Бутенко
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