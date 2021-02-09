«Рвало кровью»: от неизвестной болезни в Танзании умерло 15 человек

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По меньшей мере 15 человек умерли и более 50 попали в больницу из-за неизвестной болезни, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей здравоохранения страны.

У пациентов тошнота и рвота кровью.

"Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если поздно попадали в больницу",

— сообщил главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Кисанду.

Обследование показало, что пациенты (большинство из которых мужчины) страдали язвой желудка и заболеваниями печени.

В регион выслали группу экспертов.