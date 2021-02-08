В Чернобыле начнут развивать туризм 

"За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом".