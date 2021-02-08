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В Чернобыле начнут развивать туризм 

Анна Арсеньева 1 час назад
В Чернобыле начнут развивать туризм
Фото: depositphotos.com
Ряд министерств на Украине подписали меморандум о развитии туризма на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский выразил надежду, что в будущем интерес туристов к Чернобылю возобновится:

"Необходимо сделать посещение действительно интересным, создать или восстановить объекты, которые могут стать любимыми местами для посещения туристами. Которые будут нести не только туристическую составляющую, но и историческую и культурную компоненту".

По словам министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко, в зону отчуждения необходимо инвестировать:

"За 35 лет объекты в зоне отчуждения, к которым все приезжают, очевидно, требуют консервации. Именно поэтому мы думаем, что начало работы по внесению некоторых объектов в список наследия ЮНЕСКО позволит начать эту работу, и важно ее сделать не просто ярко, но и со смыслом".

Ранее "Рамблер" сообщал, что 11 россиян скончались от COVID-19 после отдыха в Турции.
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Новости путешествий , ЮНЕСКО
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