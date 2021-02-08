11 россиян скончались от COVID-19 после отдыха в Турции 

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью РИА Новости рассказал о том, что в 2020 году после отдыха в Турции от COVID-19 скончались 11 россиян.
По словам Ерхова, всего на территории республики за период с августа 2020-го отдохнули, в частности в провинциях Анталья и Мугла, более полутора миллиона российских путешественников. Среди них было выявлено 438 случаев заражения коронавирусом и более десятка летальных исходов:
«Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог подхватить коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность»,
— отметил посол.
Ерхов подчеркнул, что в условиях пандемии местных власти разработали целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранцев, в том числе соблюдение требований социальной дистанции, масочный режим и оперативная изоляция зараженных.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Турции рассказали, как россияне спасают отели от разорения.