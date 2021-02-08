11 россиян скончались от COVID-19 после отдыха в Турции 

По словам Ерхова, всего на территории республики за период с августа 2020-го отдохнули, в частности в провинциях Анталья и Мугла, более полутора миллиона российских путешественников. Среди них было выявлено 438 случаев заражения коронавирусом и более десятка летальных исходов:

«Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог подхватить коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность»,

— отметил посол.

Ерхов подчеркнул, что в условиях пандемии местных власти разработали целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранцев, в том числе соблюдение требований социальной дистанции, масочный режим и оперативная изоляция зараженных.