Эксперты сравнили цены на «все включено» в Сочи и Турции 

Эксперты портала TourDom.ru сравнили цены на отдых "все включено" в Сочи и Турции. Как выяснилось, наиболее доступные варианты отдыха на неделю предлагают отели Антальи.

Самые привлекательные по цене турпакеты с системой ultra all inclusive («ультра все включено») можно забронировать в некоторых турецких отелях категории «пять звезд» за 54–65 тысяч рублей на двоих в неделю, например Club Hotel Sera или Miracle Resort. При этом к стоимости необходимо добавить оплату обязательных ПЦР-тестов перед отправлением и по возвращении (около десяти тысяч рублей на двоих). Отпуск в Сочи на таких же условиях обойдется как минимум в 46 тысяч рублей — недельное размещение в трехзвездочной гостинице «Грейс Кипарис».

Самый доступный вариант турпакета по системе "без питания" можно найти на российском курорте недельный отдых в сочинском пансионате «Солнышко» с авиаперелетом из Москвы 25 февраля обойдется в 17 тысяч рублей (размещение на двоих в номере «Стандарт»). Туры на те же даты в трехзвездочные гостиницы «Оазис» или «Бархатные сезоны» будут стоить примерно 20 тысяч рублей.

Нижняя планка недельного тура по тем же параметрам в Турции начинается от 28 тысяч рублей на двоих. К цене тура также стоит прибавить стоимость тестов на коронавирус.

По словам экспертов, отсутствие конкуренции среди отелей, работающих по системе all inclusive, на российских курортах позволяет им не снижать цены в зимний период. Закрытие же границ в период пандемии обеспечивает стабильный поток туристов на черноморские направления.