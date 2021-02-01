Лыжник в Сочи нашел способ не платить за подъемник и попал на видео 

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На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи был замечен лыжник, который нашел способ не платить за подъемник. Турист попал на видео, которое опубликовал Instagram-аккаунт @good.krd, освещающий жизнь на Кубани.

На размещенных кадрах видно, как отдыхающий движется по трассе вверх благодаря пропеллеру за спиной.

"Когда не хочешь платить за подъемник",

— говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества с юмором отнеслись к публикации:

«Кстати, так и на электричке можно сэкономить»,

«Лыжный Карлсон»,

«Шедеврально»,

«А так можно было?»,

«Супер!»,

«Как прикольно»,