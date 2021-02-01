Лыжник в Сочи нашел способ не платить за подъемник и попал на видео 

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи был замечен лыжник, который нашел способ не платить за подъемник. Турист попал на видео, которое опубликовал Instagram-аккаунт @good.krd, освещающий жизнь на Кубани.
На размещенных кадрах видно, как отдыхающий движется по трассе вверх благодаря пропеллеру за спиной.
"Когда не хочешь платить за подъемник",
— говорится в подписи к посту.
Подписчики сообщества с юмором отнеслись к публикации:
«Кстати, так и на электричке можно сэкономить»,
«Лыжный Карлсон»,
«Шедеврально»,
«А так можно было?»,
«Супер!»,
«Как прикольно»,
«У него, вероятно, звук пропеллера в ушах будет звенеть до начала летнего курортного сезона».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что мужчина без маски на час задержал вылет самолета из Сочи.