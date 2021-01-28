Мужчина без маски на час задержал вылет самолета из Сочи 

Мужчина, который отказался надеть маску в салоне самолета из Сочи в Москву, задержал вылет на час. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта, передают РИА Новости.

На рейсе авиакомпании Nordwind пассажир вступил в спор по поводу соблюдения масочного режима. Сотрудники были вынуждены вызвать полицию, после чего мужчина был отстранен от полета. А летевший вместе с ним второй пассажир также отказался от полета.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что задержка самолета составила один час.