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Мужчина без маски на час задержал вылет самолета из Сочи 

Мария Грибова 1 час назад
Мужчина, который отказался надеть маску в салоне самолета из Сочи в Москву, задержал вылет на час. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта, передают РИА Новости.
На рейсе авиакомпании Nordwind пассажир вступил в спор по поводу соблюдения масочного режима. Сотрудники были вынуждены вызвать полицию, после чего мужчина был отстранен от полета. А летевший вместе с ним второй пассажир также отказался от полета.
Пресс-служба аэропорта сообщила, что задержка самолета составила один час.
Ранее "Рамблер" писал о том, что россиянка пожаловалась на бомжей в Ялте.
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