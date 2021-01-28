Россиянка пожаловалась на бомжей в Ялте 

Путешественница из России, которая отправилась отдыхать в Ялту, рассказала о главной, по ее мнению, проблеме курорта. Свои мысли она изложила в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Как рассказала туристка, несмотря на то, что ей очень нравится отдыхать в Ялте, в городе очень много бомжей.
"В Ялте в самых злачных местах много бомжей, которые буквально занимают скамейки. Улица Пушкинская прямо как рассадник такого рода контингента. Они кучкуются у скамеек, попивают компаниями пивко и еще что погорячее",
— написала она.
По ее словам, туроператоры стараются умалчивать об этом нюансе при заключении сделки с потенциальными путешественниками.
"Бедолаги всеми днями напролет живут на улице, вокруг мест, где они располагаются, всегда замусорено",
— заключила автор.
Ранее "Рамблер" писал, где будут отдыхать россияне в феврале.