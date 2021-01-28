Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶

Россиянка пожаловалась на бомжей в Ялте 

Стелла Шмель 39 минут назад
Путешественница из России, которая отправилась отдыхать в Ялту, рассказала о главной, по ее мнению, проблеме курорта. Свои мысли она изложила в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Как рассказала туристка, несмотря на то, что ей очень нравится отдыхать в Ялте, в городе очень много бомжей.

"В Ялте в самых злачных местах много бомжей, которые буквально занимают скамейки. Улица Пушкинская прямо как рассадник такого рода контингента. Они кучкуются у скамеек, попивают компаниями пивко и еще что погорячее",

— написала она.
По ее словам, туроператоры стараются умалчивать об этом нюансе при заключении сделки с потенциальными путешественниками.

"Бедолаги всеми днями напролет живут на улице, вокруг мест, где они располагаются, всегда замусорено",

— заключила автор.
Ранее "Рамблер" писал, где будут отдыхать россияне в феврале.
Видео дня. Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение