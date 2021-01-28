Россиянка пожаловалась на бомжей в Ялте 

Путешественница из России, которая отправилась отдыхать в Ялту, рассказала о главной, по ее мнению, проблеме курорта. Свои мысли она изложила в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".

Как рассказала туристка, несмотря на то, что ей очень нравится отдыхать в Ялте, в городе очень много бомжей.

"В Ялте в самых злачных местах много бомжей, которые буквально занимают скамейки. Улица Пушкинская прямо как рассадник такого рода контингента. Они кучкуются у скамеек, попивают компаниями пивко и еще что погорячее",

— написала она.

По ее словам, туроператоры стараются умалчивать об этом нюансе при заключении сделки с потенциальными путешественниками.

"Бедолаги всеми днями напролет живут на улице, вокруг мест, где они располагаются, всегда замусорено",

— заключила автор.