Сочи и Петербург: где будут отдыхать россияне в феврале 

Туристы из России массово планируют отпуска в феврале внутри страны по трем маршрутам. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip.

Оказалось, что больше всего россиян в феврале отправятся в Москву — 15% туристов. На втором месте — Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург.

Кроме того, в список популярных для отпуска внутри страны городов вошли Калининград, Новосибирск, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь и Екатеринбург.