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Сочи и Петербург: где будут отдыхать россияне в феврале 

Стелла Шмель 3 часа назад
Сочи и Петербург: где будут отдыхать россияне в феврале
Фото: depositphotos.com
Туристы из России массово планируют отпуска в феврале внутри страны по трем маршрутам. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование онлайн-сервиса OneTwoTrip.
Оказалось, что больше всего россиян в феврале отправятся в Москву — 15% туристов. На втором месте — Сочи, а на третьем — Санкт-Петербург.
Кроме того, в список популярных для отпуска внутри страны городов вошли Калининград, Новосибирск, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь и Екатеринбург.
Ранее "Рамблер" писал, что россияне заинтересовались дешевым отдыхом на Мальдивах.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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