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Россияне заинтересовались дешевым отдыхом на Мальдивах 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Россияне заинтересовались дешевым отдыхом на Мальдивах
Фото: depositphotos.com
Российские туристы массово заинтересовались бюджетным отдыхом на Мальдивах. Об этом сообщает TourDom.ru.
Как рассказали в турагентствах, сейчас очень много бронирований на этот курорт. Заявки на дешевый отдых на Мальдивский островах поступают каждый день. Эксперты в сфере туризма посоветовали путешественникам рассмотреть и более комфортные варианты размещения.

«Можно выбрать отели сети Kaani: тур будет стоить в диапазоне от 267 до 282 тысяч рублей на двоих. Это достаточно хороший уровень для гостиниц по европейским меркам», — рассказали в одном из турагентств.

Туристам также порекомендовали подготовиться к Мальдивским островам, так как отдых с местным населением "имеет свою специфику".
Ранее "Рамблер" сообщал, что живущая в Турции россиянка раскрыла правду о местных мужчинах.
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