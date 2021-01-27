Россияне заинтересовались дешевым отдыхом на Мальдивах 

Российские туристы массово заинтересовались бюджетным отдыхом на Мальдивах. Об этом сообщает TourDom.ru.

Как рассказали в турагентствах, сейчас очень много бронирований на этот курорт. Заявки на дешевый отдых на Мальдивский островах поступают каждый день. Эксперты в сфере туризма посоветовали путешественникам рассмотреть и более комфортные варианты размещения.

«Можно выбрать отели сети Kaani: тур будет стоить в диапазоне от 267 до 282 тысяч рублей на двоих. Это достаточно хороший уровень для гостиниц по европейским меркам», — рассказали в одном из турагентств.

Туристам также порекомендовали подготовиться к Мальдивским островам, так как отдых с местным населением "имеет свою специфику".