Живущая в Турции россиянка раскрыла правду о местных мужчинах 

Россиянка, живущая в турецкой Аланье, раскрыла правду о местных мужчинах и подвергла сомнению популярные стереотипы о них. Своими наблюдениями девушка поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".

Прежде всего автор отметила, что далеко не все турки мечтают о русской жене: чаще всего они строят отношения с местными женщинами, а еще нередко женятся на немках, хорватках и польках.

Кроме того, вопреки распространенному мнению, турецкого мужчину едва ли можно "покорить борщом": зачастую турки консервативны в вопросах питания, а потому русские блюда им не по нраву.

Блогер также не согласилась с утверждением о том, что турецкие мужчины ленивы и бедны. По словам женщины, среди них много трудоголиков и даже богачей. Вдобавок к этому, нельзя сказать, что турки чрезмерно дерзки и независимы, ведь многие из них беспрекословно чтят традиции и семейный быт.

«Принято считать, что турки — страстные любовники, неутомимые секс-машины. На деле русские девушки часто говорят, что турки не оправдали их ожиданий»,

— также отметила автор, подчеркнув, что при этом турки очень любвеобильны и склонны к флирту, даже находясь в отношениях.

В завершение поста россиянка призналась, что жизнелюбие и романтичность свойственны отнюдь не многим мужчинам в Турции. Напротив, большинство из них ревнивы и склонны к меланхолии.