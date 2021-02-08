Каблуки назвали странностью россиянок на отдыхе 

«Так как туристы из других стран на отдых их точно не берут. Да и в обычной жизни практически не носят».
«К тому же мой стиль отдыха таков, что каблуки для него просто неуместны. Стараюсь много ходить по городу, осваиваю обзорные площадки в горах, даже если нахожусь на теплом морском побережье».
«Моими фаворитами являются кроссовки, кеды. Беру с собой вьетнамки (они во всех поездках у меня с собой, потому что в них я принимаю душ в номере отеля) и порой легкие босоножки на устойчивой удобной подошве».
«А в кроссовках и кедах ноги не потеют на такой жаре? Как можно ходить в кроссовках при 40 градусах? Я вообще никогда не ношу спортивную обувь, у меня ее просто нет. Женщина всегда должна выглядеть женственно»,
«Как ходить в кроссах по жаре? Шлепки — самая удобная обувь, а на прогулку для сэлфи каблуки не помешают»,
«Девушка на каблучках всегда смотрится женственно и ножки стройнее кажутся. Ну в балетках еще куда ни шло. А в кедах — это уже какая то мужиковатость».