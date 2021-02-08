Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Каблуки назвали странностью россиянок на отдыхе 

Мира Маркина 5 часов назад
Каблуки назвали странностью россиянок на отдыхе
Фото: depositphotos.com
Путешественница из России назвала одну странность, по которой можно вычислить россиянок за границей. Своими наблюдениями она поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".
По словам туристки, соотечественниц за рубежом зачастую выдает обувь на каблуках:

«Так как туристы из других стран на отдых их точно не берут. Да и в обычной жизни практически не носят».

По мнению блогера, обувь на каблуках бесполезна и вдобавок занимает лишнее место в чемодане:

«К тому же мой стиль отдыха таков, что каблуки для него просто неуместны. Стараюсь много ходить по городу, осваиваю обзорные площадки в горах, даже если нахожусь на теплом морском побережье».

Далее россиянка перечислила главные виды обуви, которые точно нужно брать в поездку:

«Моими фаворитами являются кроссовки, кеды. Беру с собой вьетнамки (они во всех поездках у меня с собой, потому что в них я принимаю душ в номере отеля) и порой легкие босоножки на устойчивой удобной подошве».

Однако женщины в комментариях не согласились с автором:

«А в кроссовках и кедах ноги не потеют на такой жаре? Как можно ходить в кроссовках при 40 градусах? Я вообще никогда не ношу спортивную обувь, у меня ее просто нет. Женщина всегда должна выглядеть женственно»,

«Как ходить в кроссах по жаре? Шлепки — самая удобная обувь, а на прогулку для сэлфи каблуки не помешают»,

«Девушка на каблучках всегда смотрится женственно и ножки стройнее кажутся. Ну в балетках еще куда ни шло. А в кедах — это уже какая то мужиковатость».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что внешность российской стюардессы взбудоражила иностранцев.
Видео дня. Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение