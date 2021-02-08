Каблуки назвали странностью россиянок на отдыхе 

Путешественница из России назвала одну странность, по которой можно вычислить россиянок за границей. Своими наблюдениями она поделилась на платформе "Яндекс. Дзен".

По словам туристки, соотечественниц за рубежом зачастую выдает обувь на каблуках:

«Так как туристы из других стран на отдых их точно не берут. Да и в обычной жизни практически не носят».

По мнению блогера, обувь на каблуках бесполезна и вдобавок занимает лишнее место в чемодане:

«К тому же мой стиль отдыха таков, что каблуки для него просто неуместны. Стараюсь много ходить по городу, осваиваю обзорные площадки в горах, даже если нахожусь на теплом морском побережье».

Далее россиянка перечислила главные виды обуви, которые точно нужно брать в поездку:

«Моими фаворитами являются кроссовки, кеды. Беру с собой вьетнамки (они во всех поездках у меня с собой, потому что в них я принимаю душ в номере отеля) и порой легкие босоножки на устойчивой удобной подошве».

Однако женщины в комментариях не согласились с автором:

«А в кроссовках и кедах ноги не потеют на такой жаре? Как можно ходить в кроссовках при 40 градусах? Я вообще никогда не ношу спортивную обувь, у меня ее просто нет. Женщина всегда должна выглядеть женственно»,

«Как ходить в кроссах по жаре? Шлепки — самая удобная обувь, а на прогулку для сэлфи каблуки не помешают»,