Внешность российской стюардессы взбудоражила иностранцев 

Бортпроводница авиакомпании Utair сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранных пользователей. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте стюардессы.
На кадре девушка стоит в униформе на фоне салона самолета. На ней темно-синий пиджак с бейджем, а также белая рубашка с воротником и синим галстуком. Волосы россиянки убраны в пучок.
Зарубежные подписчики сотрудницы авиакомпании после публикации фото сразу же начали оставлять комплименты в комментариях:
«Ангел небес»,
«Какая же ты красивая»,
«Выглядишь потрясающе»,
«Пожалуйста, перестань быть настолько красивой»,
«Милейшее лицо»,
«Ты секси».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказал о страхах стюардессы.