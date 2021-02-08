Внешность российской стюардессы взбудоражила иностранцев 

Бортпроводница авиакомпании Utair сделала фото на борту самолета и взбудоражила иностранных пользователей. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте стюардессы.

На кадре девушка стоит в униформе на фоне салона самолета. На ней темно-синий пиджак с бейджем, а также белая рубашка с воротником и синим галстуком. Волосы россиянки убраны в пучок.

Зарубежные подписчики сотрудницы авиакомпании после публикации фото сразу же начали оставлять комплименты в комментариях:

«Ангел небес»,

«Какая же ты красивая»,

«Выглядишь потрясающе»,

«Пожалуйста, перестань быть настолько красивой»,

«Милейшее лицо»,