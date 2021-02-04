«Я до истерики боялась летать»: стюардесса рассказала о своих страхах 

Российская стюардесса Каролина в своем Instagram под ником @karolinochkaa рассказала о страхах, которые испытывала в начале своей карьеры. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

По словам девушки, придя в авиацию, она была крайне не уверена в себе (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.):

"На данный момент в моем блоге вы видите жизнь стардессы, красивые фотографии, веселые видео, но вы не знали, что я была очень неуверенная в себе — я профессиональная трусиха!".

Каролина сделала неожиданное признание, заявив, что страдала аэрофобией:

"Я очень боялась летать… прям до истерики! Я готова идти пешком, но только не лететь на самолёте".

Кроме того, у бортпроводницы была талассофобия — страх моря и затонувших предметов. И это даже несмотря на то, что у Каролины есть разряд по плаванию.

В числе прочих страхов девушка выделила недостаточно хороший английский, боязнь общения с незнакомыми людьми и многое другое:

"Я не понимала, как можно учиться и работать, смогу ли я, ведь это сложно и в ущерб отдыху и личной жизни.

Я боялась выступать публично, боялась общаться с незнакомыми людьми.

Я не нравилась себе в камере, как выгляжу, что говорю, как снимаю видео, боялась критики и осуждение окружающих".

Однако в конце концов Каролина решила начать борьбу со своими страхами, в чем ей и помогла работа стюардессой: