Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Россияне рассказали, как выбирают места в самолете 

Мира Маркина 1 час назад
Россияне рассказали, как выбирают места в самолете
Фото: depositphotos.com
Сервис для путешественников OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, какие места в самолете туристы занимают чаще всего.
В опросе приняли участие 2 212 человек. Как оказалось, для большинства респондентов — 63,5% — крайне важно забронировать в самолете любимое место. 60,5% признались, что иногда занимают соседние свободные кресла для более приятного полета.
48,5% отметили, что изучают перед рейсом комплектацию самолета, чтобы определить наиболее удобные места, а 40,6% предпочитают меняться креслами с попутчиками. 52,8% готовы доплачивать за комфорт, — они пользуются услугой по выбору места.
Лишь 23,2% путешественников перед полетом ищут информацию о том, с какой стороны при взлете и посадке будет открываться более красивый пейзаж.
31% респондентов ходят во время полета по самолету, чтобы размяться.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что подросток пролетел на колесе самолета сотни километров.
Видео дня. За что русского блогера депортировали с Бали
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение