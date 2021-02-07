Россияне рассказали, как выбирают места в самолете 

Сервис для путешественников OneTwoTrip провел опрос среди россиян и выяснил, какие места в самолете туристы занимают чаще всего.

В опросе приняли участие 2 212 человек. Как оказалось, для большинства респондентов — 63,5% — крайне важно забронировать в самолете любимое место. 60,5% признались, что иногда занимают соседние свободные кресла для более приятного полета.

48,5% отметили, что изучают перед рейсом комплектацию самолета, чтобы определить наиболее удобные места, а 40,6% предпочитают меняться креслами с попутчиками. 52,8% готовы доплачивать за комфорт, — они пользуются услугой по выбору места.

Лишь 23,2% путешественников перед полетом ищут информацию о том, с какой стороны при взлете и посадке будет открываться более красивый пейзаж.

31% респондентов ходят во время полета по самолету, чтобы размяться.