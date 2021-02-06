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Подросток пролетел на колесе самолета сотни километров 

Александра Нечаева 7 часов назад
Подросток пролетел на колесе самолета сотни километров
Фото: Depositphotos
Юный кениец проделал путешествие в отсеке для шасси авиалайнера, совершающего перелет из Англии в Нидерланды, и чудом остался жив, сообщает издание The Mirror.
16-летнего подростка обнаружили возле отсека шасси сразу после приземления грузового самолета в аэропорту города Бек. Предполагают, чтобы перебраться в другую страну без билета, юноша зацепился за нижнюю часть шасси. По словам представителей аэропорта, кенийцу очень повезло: он выжил, хотя и находился в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Другие "зайцы", ранее пытавшиеся путешествовать без билета в отсеке шасси, замерзали насмерть или падали вниз.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россиянка необычно отдохнула в Турции и рассказала о своей поездке.
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