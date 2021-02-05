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Россиянка необычно отдохнула в Турции и рассказала о своей поездке 

Даня Виттиг 1 час назад
Россиянка необычно отдохнула в Турции и рассказала о своей поездке
Фото: depositphotos.com
Туристка из России отказалась от отдыха в отеле и отправилась в Турцию, чтобы совершить пеший поход по Карийской тропе. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что маршрут, который она выбрала для похода — из города Датча в Каракей, — не требует специальных навыков.
За шесть дней путешествия россиянка прошла более 70 километров и провела в пути около 45 часов. За это время ей удалось увидеть такие достопримечательности, как Грот скалолазов, Поросячья бухта, руины города Книд, залив Мурдала, долина Мерсинджик.
Девушка прошла путь в одиночку, жила в палатке и только изредка пользовалась «благами цивилизации». Однако новичкам посоветовала брать сопроводителя.

«Я человек опытный, поэтому решилась отправиться в поход одна, новичкам лучше отправляться группой или с проводником. Из минусов путешествия одной — некому сфотографировать вас на фоне этой красоты».

Ранее "Рамблер" сообщал, как советские туристы отдыхали за границей.
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