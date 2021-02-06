Чтобы въехать в Россию на поезде, нужна будет справка 

Такое условие въезда в страну назвали в Роспотребнадзоре . На сайте ведомства появилось сообщение, в котором, со ссылкой на требования методических рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при железнодорожном сообщении, сказано, что при пересечении границы с Россией необходимо предоставить справку об отсутствии у человека COVID-19.

Соответствующий документ должен быть выдан не позднее чем за три дня до пересечения путешественником границы страны. Справку не нужно оформлять для детей в возрасте до пяти лет, если такая есть у сопровождающего их лица.

Также документ не имеют права требовать у правительственных делегаций, которые возвращаются на родину и людей, связанных с железнодорожными переездами.

Также в документе содержатся рекомендации о мерах профилактики коронавирусной инфекции на вокзалах: измерение температуры на входе, антисептики, соблюдение социальной дистанции. В идеале рекомендуют развести потоки прибывающих и уезжающих пассажиров.