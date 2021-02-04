Россияне массово поедут в Крым в феврале и марте 

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась информация о том, что россияне массово планируют отправиться в Крым.

Количество бронирований поездок на полуостров в феврале и марте выросло на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным компании АЛЕАН, лидером продаж в первый месяц 2021 года стал санаторно-курортный отдых в Крыму. Эксперты объясняют это низкими ценами и заинтересованность в реабилитации после коронавируса.

Также специалисты отметили, что с точки зрения стоимости путешествия февраль и март считаются одними из самых выгодных месяцев. Скидки сейчас доходят до 30-35 процентов от базовых цен отелей и санаториев.

«В этом году впервые мы видим картину, когда популярности в межсезонье прибавилось не только у "визитной карточки" Крыма — южного берега (Ялта, Алушта)», — поделился представитель АЛЕАН Илья Ильин.

Он отметил, что помимо Крыма люди едут в Евпаторию и Саки.