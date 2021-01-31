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Туристка из России с дочкой заразились сонной болезнью на Занзибаре 

Анна Арсеньева 5 часов назад
Россиянка заразилась сонной болезнью на Занзибаре
Фото: depositphotos.com
Россиянка Наталья Пашина из Перми и ее двухлетняя дочь заразились африканским трипаносомозом во время отдыха на острове Занзибар. Об этом сообщает URA.RU.
Туристка рассказала, что они поехали на Занзибар в ноябре 2020 года. После возвращения с отдыха в январе у ребенка началась лихорадка, температура тела не спадала с 40 градусов. Врачи нашли в организме девочки и ее матери тропических паразитов трипаносом.

«Анализ показал, что это укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребенка приходится выводить капельницами. Она в амебном состоянии», — рассказала россиянка.

Сейчас двухлетний ребенок находится в отделении интенсивной терапии в больнице. В ближайшее время девочку отправят на лечение в Москву.
При этом на Занзибаре опровергли наличие мух цеце в регионе.
Африканский трипаносомоз называют сонной болезнью. Без надлежащего лечения она может привести к летальному исходу.
Ранее "Рамблер" сообщал, что путешественница из России сравнила жизнь в Турции и в РФ.
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Новости путешествий , РИА Ura.ru
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