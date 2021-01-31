Россиянка заразилась сонной болезнью на Занзибаре

Россиянка Наталья Пашина из Перми и ее двухлетняя дочь заразились африканским трипаносомозом во время отдыха на острове Занзибар. Об этом сообщает URA.RU.

Туристка рассказала, что они поехали на Занзибар в ноябре 2020 года. После возвращения с отдыха в январе у ребенка началась лихорадка, температура тела не спадала с 40 градусов. Врачи нашли в организме девочки и ее матери тропических паразитов трипаносом.

«Анализ показал, что это укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребенка приходится выводить капельницами. Она в амебном состоянии», — рассказала россиянка.

Сейчас двухлетний ребенок находится в отделении интенсивной терапии в больнице. В ближайшее время девочку отправят на лечение в Москву.

При этом на Занзибаре опровергли наличие мух цеце в регионе.

Африканский трипаносомоз называют сонной болезнью. Без надлежащего лечения она может привести к летальному исходу.