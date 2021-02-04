Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Тысячи пассажиров устроили «хаос» в аэропорту из-за очереди 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Тысячи пассажиров устроили «хаос» в аэропорту из-за очереди
Фото: globallookpress.com
В лондонском аэропорту Хитроу пассажиры устроили "хаос" из-за многочасовой очереди на паспортный контроль. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел из-за запрета на прямое авиасообщение между Великобританией и ОАЭ. Тысячи жителей захотели вернуться в страну до вступления ограничений в силу. Из-за большой нагрузки на нескольких постах проверки документов вышло из строя оборудование, и в аэропорту образовалась огромная очередь. Некоторые британцы начали перелезать через ограждения.

«Абсолютно никакой социальной дистанции, это смешно. Позади меня закрыли несколько пунктов, и начался небольшой "хаос", люди начали перелезать через ограждения. А потом драка… Но охрана уладила ситуацию»,

— рассказал 34-летний Аднан Раза, простоявший в очереди около двух часов.
Представитель пограничной службы Эмма Мур объяснила создание очереди еще и тем, что на фоне пандемии каждый пассажир "подлежит усиленному контролю".
При этом в аэропорту Хитроу есть стандарт на 45-минутную очередь по контролю паспортов. Как рассказал один из сотрудников авиагавани, правило не соблюдалось и в прошлом году, однако пограничная служба не приняла никаких шагов по исправлению ситуации:

"Неразумно, чтобы в каком-либо аэропорту было место для задержания прибывающих пассажиров на срок до трех часов".

Ранее "Рамблер" сообщал, что пляжи Бали превратились в мусорные свалки.
Видео дня. Места на планете с самым экстремальным климатом
Комментарии 11
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Видео
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение