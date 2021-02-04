Тысячи пассажиров устроили «хаос» в аэропорту из-за очереди 

В лондонском аэропорту Хитроу пассажиры устроили "хаос" из-за многочасовой очереди на паспортный контроль. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел из-за запрета на прямое авиасообщение между Великобританией и ОАЭ. Тысячи жителей захотели вернуться в страну до вступления ограничений в силу. Из-за большой нагрузки на нескольких постах проверки документов вышло из строя оборудование, и в аэропорту образовалась огромная очередь. Некоторые британцы начали перелезать через ограждения.
«Абсолютно никакой социальной дистанции, это смешно. Позади меня закрыли несколько пунктов, и начался небольшой "хаос", люди начали перелезать через ограждения. А потом драка… Но охрана уладила ситуацию»,
— рассказал 34-летний Аднан Раза, простоявший в очереди около двух часов.
Представитель пограничной службы Эмма Мур объяснила создание очереди еще и тем, что на фоне пандемии каждый пассажир "подлежит усиленному контролю".
При этом в аэропорту Хитроу есть стандарт на 45-минутную очередь по контролю паспортов. Как рассказал один из сотрудников авиагавани, правило не соблюдалось и в прошлом году, однако пограничная служба не приняла никаких шагов по исправлению ситуации:
"Неразумно, чтобы в каком-либо аэропорту было место для задержания прибывающих пассажиров на срок до трех часов".
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