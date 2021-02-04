Пляжи Бали превратились в мусорные свалки 

На пляжах популярного у туристов индонедийского острова Бали скопилось большое количество мусора. Ситуация ухудшилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Каждый день с прибрежных зон курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60 тонн отходов: бутылки, пакеты, пластиковые стаканы, выброшенную одежду и обувь. Особенно остро проблема стоит с декабря по март: сезонные ветры и дожди смывают мусор в море.

Кроме того, ситуация с мусором ухудшилась из-за снижения потока туристов на фоне пандемии. Кризис привел к нехватке кадров.