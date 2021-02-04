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Пляжи Бали превратились в мусорные свалки 

Анна Арсеньева 1 час назад
Пляжи Бали превратились в мусорные свалки
Фото: globallookpress.com
На пляжах популярного у туристов индонедийского острова Бали скопилось большое количество мусора. Ситуация ухудшилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Каждый день с прибрежных зон курортов Кута и Джимбаран вывозят от 30 до 60 тонн отходов: бутылки, пакеты, пластиковые стаканы, выброшенную одежду и обувь. Особенно остро проблема стоит с декабря по март: сезонные ветры и дожди смывают мусор в море.
Кроме того, ситуация с мусором ухудшилась из-за снижения потока туристов на фоне пандемии. Кризис привел к нехватке кадров.

«Мы очень много работаем, чтобы очистить пляжи, однако мусор продолжает скапливаться. Каждый день для этого мы используем весь наш персонал, а также всю технику и транспорт», — рассказал представитель агентства по охране окружающей среды Ваян Пуджа (Wayan Puja).

Ранее "Рамблер" сообщал, что Мальдивы заполнили туристы из стран бывшего СССР.
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