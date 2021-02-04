«Такого раньше не было»: до 100 автобусов из РФ въезжают в Абхазию каждый день

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что республика планирует принять более миллиона туристов из России в сезоне 2021 года. Такой показатель был в "доковидном" 2019-м.

Как сообщает TourDom.ru, летний сезон еще не наступил, но уже сейчас заметен высокий спрос на отдых в Абхазии у россиян. Это подтвердили представители местной туристической отрасли.

«Знаковые места, достопримечательности, такие как Рицинский национальный парк, Новоафонская пещера, посещаются очень активно. Большое количество граждан России приезжают из Краснодарского края, а туда они попадают из всех регионов. У нас сейчас бывают дни, когда со стороны России границу пересекают 50 или даже 100 автобусов с экскурсантами. Такого раньше не было», — рассказал Теймураз Хишба.

По мнению экспертов Национального туроператора АЛЕАН, российские туристы интересуются Абхазией, так как цены на отдых там более привлекательные, чем в Краснодарском крае. Так, двухнедельное проживание в пансионате в мае может обойтись в 33600 рублей на двоих, а в июле — 39200.