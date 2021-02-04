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Мальдивы заполнили туристы из стран бывшего СССР 

Даня Виттиг 22 минуты назад
Мальдивы заполнили туристы из стран бывшего СССР
Фото: depositphotos.com
На портале Ассоциации туроператоров России появилась информация о том, что туристы из стран бывшего СССР массово заполнили Мальдивские острова.
Согласно данным местного министерства туризма, в январе совокупные прибытия из России, Украины и Казахстана составили 35,4 процента всего иностранного турпотока. Таким образом, каждый третий приезжий оказался выходцем из бывшего СССР.
При этом список самых частых гостей Мальдив кардинально изменился на фоне пандемии коронавируса. Годом ранее в страну больше всего приезжали жители Китая, Италия, Индия, Россия и Великобритания.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему турки всех россиянок называют "Наташами".
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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