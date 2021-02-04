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Россияне попытались совершить перелет по паспортам СССР 

Даня Виттиг 1 час назад
Россияне попытались совершить перелет по паспортам СССР
Фото: depositphotos.com
Сотрудники правоохранительных органов задержали российскую пару, которая пыталась совершить перелет по паспортам несуществующей страны. Об этом сообщает издание Baza.
Необычная ситуация произошла в московском аэропорту Внуково. Мужчина и женщина купили билеты через интернет, но на этапе регистрации вместо обычных паспортов РФ пара предъявила паспорта граждан СССР.
Сотрудники были вынуждены вызвать полицейских, так как пассажиры начали возмущаться и требовать посадить их в самолет, а в случае отказа компенсировать поездку и предоставить жилье и питание.
В результате представители правоохранительных органов обнаружили у путешественников действующие российские паспорта.

«Почему они ими не пользуются — большая загадка», — говорится в сообщении.

На место вызвали санитаров, но они не увидели необходимости в оказании какой-либо помощи паре. В результате, мужчину и женщину отпустили.
Ранее "Рамблер" сообщал, куда массово отправятся россияне этой весной.
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Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , МВД
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