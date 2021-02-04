Россияне попытались совершить перелет по паспортам СССР 

Сотрудники правоохранительных органов задержали российскую пару, которая пыталась совершить перелет по паспортам несуществующей страны. Об этом сообщает издание Baza.

Необычная ситуация произошла в московском аэропорту Внуково . Мужчина и женщина купили билеты через интернет, но на этапе регистрации вместо обычных паспортов РФ пара предъявила паспорта граждан СССР.

Сотрудники были вынуждены вызвать полицейских, так как пассажиры начали возмущаться и требовать посадить их в самолет, а в случае отказа компенсировать поездку и предоставить жилье и питание.

В результате представители правоохранительных органов обнаружили у путешественников действующие российские паспорта.

«Почему они ими не пользуются — большая загадка», — говорится в сообщении.

На место вызвали санитаров, но они не увидели необходимости в оказании какой-либо помощи паре. В результате, мужчину и женщину отпустили.