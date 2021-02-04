Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

За что русского блогера выгнали с Бали 

Диана Товсепова 1 час назад
Индонезийский остров Бали в послежние годы обрел бешеную популярность. Туда теперь стекаются не только туристы на двухнедельный отдых, а многие фрилансеры, блогеры и те, кто работает удаленно, чтобы провести там несколько месяцев. Приезжие зовут остров "местом силы" и восхищаются особой энергетикой Бали.
Однако сейчас на острове не все так просто. Недавно американке, живущей на Бали с начала пандемии, пригрозили депортацией за то, что она в соцсетях рассказывала о достоинствах жизни на курорте и призывала людей оставить свою привычную жизнь и переехать сюда. По мнению властей, такие призывы во время пандемии недопустимы.
Но сейчас соцсети шумно обсуждают новость о том, что с Бали выгнали русского блогера-миллионника Сергея Косенко. Решение о депортации приняло Балийское региональное отделение Министерства юстиции и прав человека. Смотрите видео, чтобы узнать причину, по которой русскому блогеру пришлось покинуть популярный остров.
Ранее "Рамблер" сообщал об американке, которой угрожали депортацией с Бали.
Комментарии
Новости путешествий , Видео , Минюст РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
04:23
Что будет, если в двигатель самолета попадет птица
Лайфхаки
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
00:54
Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео
Отдых в России
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение