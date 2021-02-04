За что русского блогера депортировали с Бали

Индонезийский остров Бали в послежние годы обрел бешеную популярность. Туда теперь стекаются не только туристы на двухнедельный отдых, а многие фрилансеры, блогеры и те, кто работает удаленно, чтобы провести там несколько месяцев. Приезжие зовут остров "местом силы" и восхищаются особой энергетикой Бали.

Однако сейчас на острове не все так просто. Недавно американке, живущей на Бали с начала пандемии, пригрозили депортацией за то, что она в соцсетях рассказывала о достоинствах жизни на курорте и призывала людей оставить свою привычную жизнь и переехать сюда. По мнению властей, такие призывы во время пандемии недопустимы.