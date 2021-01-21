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Американку депортируют с Бали за призывы. Что она сделала не так 

Диана Товсепова 13 часов назад
Американку депортируют с Бали за призывы. Что она сделала не так
Фото: depositphotos.com
За последние годы интерес всего мира к Индонезии значительно возрос. Все дело в острове Бали, о котором наперебой пишут туристы со всех уголков планеты. Многие считают жизнь на острове райской, а энергию этого места особенной. При этом им уже не хватает двухнедельного отдыха на острова, поэтому в ноябре-декабре остров заполняют туристы, приехавшие "зимовать".
Сейчас в США активно обсуждают новость о том, что власти острова собираются депортировать одну из американок, уже несколько месяцев проживающих там. Речь идет о Кристен Грей, которая приехала из Лос-Анджелеса в Индонезию со своей девушкой в 2019-м году и остается там до сих пор.
Как выяснил "Рамблер", девушка не портила природу и не совершала никаких преступлений. Кристен просто рассказывала на весь Twitter о том, как прекрасно пережидать пандемию на Бали, и какое "черное комьюнити" им удалось собрать на острове.

"Плюсы жизни на Бали:

— низкая стоимость жизни

— шикарный стиль жизни

— лояльность к "квир— людяям"

— большое черное комьюнити", — рассказывала девушка в Сети.

Twitter
Девушка уверяла, что переезд на Бали станет для многих лучшим решением и "вылечит" от многих американских проблем. На острове, по ее словам, она не только пережидает пандемию, но и живет шикарной здоровой жизнью за маленькие деньги. При этом девушка показывает, что на острове уже собралась немаленькая "афроамериканская диаспора". Грей уже написала об этом книгу, бонусом к которой идут контакты визового агента.
Эти посты стали популярными в Сети, а затем вызвали волну негодования преимущественно у местных жителей. Они возмутились "колонизаторским" поведением американки, тем, что она не платит налоги и не имеет разрешения на работу, а главное — призывами переезжать во время пандемии в фактически закрытую для туристов страну.
Теперь Кристен даже собираются депортировать по причине "публикации информации, которая может привести к нарушению общественного порядка".
Девушка считает, что на самом деле, депортация связана с ее цветом кожи и ориентацией. Но местные утверждают, что это не так, приводя пример скандал из-за йога-фестиваля, который устраивали "белые".
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