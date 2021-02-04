Паразиты и обострения: эксперты рассказали о рисках тропических стран 

Эксперт по энтомологии Дмитрий Муслин предупредил путешественников об опасностях отдыха в тропических странах. Об этом сообщает "Москва 24".

По мнению эксперта, в тропических странах живет гораздо больше опасных насекомых, чем в России. Хотя по внешнему виду не всегда можно определить, насколько насекомое опасно. Порой это бывает трудно установить даже после укуса.

«Укус может быть незаметный и безболезненный, но от него можно получить целый ряд заболеваний при попадании паразитов в кровеносную систему человека. Например, та же малярия, которую можно получить от комаров», — подчеркнул Дмитрий Мусолин.

Еще одна опасность заключается в том, что в России может не оказаться лекарств от ряда редких заболеваний, распространенных в тропиках.

Также паразитолог и эпидемиолог Владимир Сергиев отметил, что в жарком климате могут обостриться хронические заболевания.