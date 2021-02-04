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Паразиты и обострения: эксперты рассказали о рисках тропических стран 

Даня Виттиг 2 часа назад
Паразиты и обострения: эксперты рассказали о рисках тропических стран
Фото: depositphotos.com
Эксперт по энтомологии Дмитрий Муслин предупредил путешественников об опасностях отдыха в тропических странах. Об этом сообщает "Москва 24".
По мнению эксперта, в тропических странах живет гораздо больше опасных насекомых, чем в России. Хотя по внешнему виду не всегда можно определить, насколько насекомое опасно. Порой это бывает трудно установить даже после укуса.

«Укус может быть незаметный и безболезненный, но от него можно получить целый ряд заболеваний при попадании паразитов в кровеносную систему человека. Например, та же малярия, которую можно получить от комаров», — подчеркнул Дмитрий Мусолин.

Еще одна опасность заключается в том, что в России может не оказаться лекарств от ряда редких заболеваний, распространенных в тропиках.
Также паразитолог и эпидемиолог Владимир Сергиев отметил, что в жарком климате могут обостриться хронические заболевания.

«Все таблетки, которые вы пьете, надо обязательно брать с собой», — предупредил он.

Ранее "Рамблер" сообщал о минусах отдыха в Грузии.
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