Первые побывавшие в Грузии россияне назвали минусы отдыха 

Россияне, первыми побывавшие в Грузии после открытия границ 1 февраля, рассказали о главных минусах местных курортов. Своими впечатлениями путешественники поделились в беседе с "Московским комсомольцем".

В первую очередь некоторых туристов удивили довольно высокие цены:

«Мы думали, что на месте все будет дешево, так нам запомнилось с последнего приезда в Грузию, лет восемь назад. Как только начинается комфорт, сразу взвинчиваются цены!»,

— рассказал турист из Москвы.

Вместе с тем другие отдыхающие отметили, что в Тбилиси адекватное соотношение цен и качества. По их словам, как и в любом другом городе, в столице Грузии есть "туристические" тропы, где цены завышены. Для того, чтобы найти комфортные и недорогие места, нужно пообщаться с местными жителями.

«Любой прохожий с радостью подскажет, куда лучше сходить, подробно объяснит, как добраться, а то и лично проводит до места»,

— призналась россиянка Милана, живущая сейчас в Тбилиси.

В числе прочих минусов отдыха в Грузии россияне выделили навязчивый сервис и чрезмерно общительных местных:

«Это настолько выматывает, что через день уже и на улицу выходить не хочется!»,

— пожаловалась 30-летняя девушка из Москвы.

«Чтобы увидеть настоящую Грузию, нужно приложить некоторые усилия и постараться сразу принять местный стиль жизни и общения»,

— пояснила Милана. Она также добавила, что радушие и гостеприимство грузин — их нациольная черта, поэтому рассчитывать на уединенный отдых здесь не стоит.