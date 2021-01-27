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Грузия готова принять российских туристов 

Мира Маркина 4 часа назад
Грузия может открыть сухопутную границу для российских туристов уже в феврале. Об этом сообщил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе:

«Будем надеяться, что переговоры возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим».

До 1 февраля в стране действуют ограничения на регулярное международное авиасообщение в связи с COVID-19. В данный момент из Тбилиси и Кутаиси самолеты летают в ограниченное число стран — Италию, Австрию, ФРГ и другие европейские государства.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Кипр открывает границы для иностранных туристов.
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