Кипр открывает границы для иностранных туристов 

Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с первого марта. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на государственный телеканал CyBC.
Путешественникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. А гостям из «красной зоны», в том числе россиянам сделать повторный после приезда на остров.
Замминистра туризма страны Саввас Пердиос уточнил, что кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран:
«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19».
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