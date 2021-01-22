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Кипр открывает границы для иностранных туристов 

Мария Грибова 50 минут назад
Кипр открывает границы для иностранных туристов
Фото: depositphotos.com
Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с первого марта. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на государственный телеканал CyBC.
Путешественникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. А гостям из «красной зоны», в том числе россиянам сделать повторный после приезда на остров.
Замминистра туризма страны Саввас Пердиос уточнил, что кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран:

«Туристы смогут посещать Кипр без карантинных ограничений, если по прибытии у них не будет положительного результата на COVID-19».

Ранее «Рамблер» писал о том, что итальянец проедет на велосипеде в минус 40 ради русской жены.
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