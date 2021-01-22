Кипр открывает границы для иностранных туристов 

Кипр открывает границы и аэропорты для туристов из всех стран с первого марта. Об этом сообщает Турпром со ссылкой на государственный телеканал CyBC.

Путешественникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. А гостям из «красной зоны», в том числе россиянам сделать повторный после приезда на остров.

Замминистра туризма страны Саввас Пердиос уточнил, что кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран: