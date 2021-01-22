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Итальянец проедет на велосипеде в минус 40 ради русской жены 

Даня Виттиг 1 час назад
Итальянец проедет на велосипеде в минус 40 ради русской жены
Фото: кадр Lorenzo Barone из Facebook
Итальянец Лоренцо Бароне женился на россиянке и запланировал проехать на велосипеде от Якутска до села Юрюнг-Хая по самой северной в мире дороге. Об этом он написал в Facebook.
Обычно при температуре ниже минус 50 у велосипеда лопаются шины, поэтому заезд больше похож на «выживание, чем на настоящую физическую подготовку».
Бароне предстоит проехать почти три тысячи километров. Следить за передвижениями 23-летнего спортсмена можно будет в режиме реального времени.
Жена спортсмена не против таких приключений, в прошлом году мужчина проделывал путь из Магадана до Якутска. По пути он решил заехать на Байкал, где встретился с девушкой по имени Айгуль. Пара прошла пеший поход в 120 километров вокруг Байкала, а затем отправилась в Якутск.
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