Итальянец проедет на велосипеде в минус 40 ради русской жены 

Итальянец Лоренцо Бароне женился на россиянке и запланировал проехать на велосипеде от Якутска до села Юрюнг-Хая по самой северной в мире дороге. Об этом он написал в Facebook.

Обычно при температуре ниже минус 50 у велосипеда лопаются шины, поэтому заезд больше похож на «выживание, чем на настоящую физическую подготовку».

Бароне предстоит проехать почти три тысячи километров. Следить за передвижениями 23-летнего спортсмена можно будет в режиме реального времени.

Жена спортсмена не против таких приключений, в прошлом году мужчина проделывал путь из Магадана до Якутска. По пути он решил заехать на Байкал, где встретился с девушкой по имени Айгуль. Пара прошла пеший поход в 120 километров вокруг Байкала, а затем отправилась в Якутск.

Позже путешественники поженились