Жители Крыма сравнили туристов из России и Украины 

Жители Крыма сравнили приезжих из других регионов России и Украины. Своими выводами они поделились на платформе «Яндекс. Дзен».

Авторы материала наблюдали в поселке Песчаное за двумя компаниями путешественников — парой семей из Западной Украины, а также уроженцами Полтавской области, с советских времен живущими в России.

По мнению авторов, украинские туристы сняли самое дешевое жилье без удобств. Мылись водой из пластиковых бутылок. Вдобавок отдыхающие ни разу не питались за пределами объекта размещения и всю еду готовили сами из собственных продуктов.

«Распорядок был простой: после завтрака шли на пляж, там попивали вино, а дети бултыхались в воде. К обеду возвращались домой, женщины готовили еду, мужчины пили вино, после обеда опять пляж и вино. Вечером вино за столиком у номера», — описали крымчане, добавив, что алкоголь украинцы покупали у местных.

Россияне забронировали стандартные номера со всеми удобствами, а питались исключительно в заведениях общепита. За время отпуска путешественники посетили множество экскурсий в разных городах Крыма, а также испробовали активные виды отдыха.