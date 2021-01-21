Жители Крыма сравнили туристов из России и Украины 

Жители Крыма сравнили приезжих из других регионов России и Украины. Своими выводами они поделились на платформе «Яндекс. Дзен».
Авторы материала наблюдали в поселке Песчаное за двумя компаниями путешественников — парой семей из Западной Украины, а также уроженцами Полтавской области, с советских времен живущими в России.
По мнению авторов, украинские туристы сняли самое дешевое жилье без удобств. Мылись водой из пластиковых бутылок. Вдобавок отдыхающие ни разу не питались за пределами объекта размещения и всю еду готовили сами из собственных продуктов.
«Распорядок был простой: после завтрака шли на пляж, там попивали вино, а дети бултыхались в воде. К обеду возвращались домой, женщины готовили еду, мужчины пили вино, после обеда опять пляж и вино. Вечером вино за столиком у номера», — описали крымчане, добавив, что алкоголь украинцы покупали у местных.
Россияне забронировали стандартные номера со всеми удобствами, а питались исключительно в заведениях общепита. За время отпуска путешественники посетили множество экскурсий в разных городах Крыма, а также испробовали активные виды отдыха.
«У нас любят тех, кто готов доплачивать за комфорт, покупать наши продукты, качественные вина, ездить на экскурсии, ходить в походы, питаться в общепите, покупать сувениры», — заключили авторы материала.
Ранее "Рамблер" сообщал, как врачи работают с коронавирусом в Крыму.