Подсчитана вероятность заражения COVID-19 во время перелета 

Ученые из Гринвичского университета в Великобритании подсчитали вероятность заражения коронавирусом при длительном перелете, время которого составляет от 12 часов. Их исследование опубликовано на портале препринтов medrxiv.

Эксперты создали математическую модель, в которой рассчитали разницу между устройством салонов в бизнес— и эконом-классах самолетов, мощность системы вентиляции воздушного судна, степень вентиляции легких человека, а также количество инфекции, выделяемое одним пассажиром. В результате они выяснили, что вероятность заражения COVID-19 приравнивается к 99,6 процента среди пассажиров эконом-класса и 50 процентам среди пассажиров бизнес-класса.

Также стало известно, что те, кто летит эконом-классом два часа, могут заразиться с вероятностью в 60,2 процента, а пассажиры бизнес-класса — в 10,9 процента случаев.