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Подсчитана вероятность заражения COVID-19 во время перелета 

Катерина Саломе 3 часа назад
Подсчитана вероятность заражения COVID-19 во время перелета
Фото: depositphotos.com
Ученые из Гринвичского университета в Великобритании подсчитали вероятность заражения коронавирусом при длительном перелете, время которого составляет от 12 часов. Их исследование опубликовано на портале препринтов medrxiv.
Эксперты создали математическую модель, в которой рассчитали разницу между устройством салонов в бизнес— и эконом-классах самолетов, мощность системы вентиляции воздушного судна, степень вентиляции легких человека, а также количество инфекции, выделяемое одним пассажиром. В результате они выяснили, что вероятность заражения COVID-19 приравнивается к 99,6 процента среди пассажиров эконом-класса и 50 процентам среди пассажиров бизнес-класса.
Также стало известно, что те, кто летит эконом-классом два часа, могут заразиться с вероятностью в 60,2 процента, а пассажиры бизнес-класса — в 10,9 процента случаев.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что разгневанный задержкой рейса пассажир сорвал работу аэропорта фразой.
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