Разгневанный задержкой рейса пассажир сорвал работу аэропорта фразой 

Работа терминала международного аэропорта Окленда была сорвана после странной фразы одного из пассажиров. Об этом пишет Fox News, ссылаясь на данные местной полиции.

Один из путешественников заявил сотруднику авиагавани, что в его багаже находится бомба. На место сразу же прибыла полиция, в связи с чес аэропорт был экстренно закрыт на два часа. В результате саперы после тщательного обследования чемодана никаких взрывных устройств не обнаружили.

Мужчина, чье имя не раскрывается, был впоследствии задержан. Он объяснил свой поступок тем, что был «разгневан» задержкой рейса.