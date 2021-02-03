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Авиакомпания показала новое роскошное убранство люксовых кабин 

Катерина Саломе 1 час назад
Авиакомпания показала новое роскошное убранство люксовых кабин
Фото: Jetblue.com
Авиакомпания JetBlue представила новые люксовые кабины для пассажиров на рейсах в Великобританию. Авиаперевозчик показал фото роскошного убранства на сайте.
Перелеты в самолетах с обновленным дизайном начнут осуществляться уже грядущим летом. Каждая кабина будет оборудована раздвижной дверью, а также беспроводными зарядками, настраиваемым освещением и специальными местами для хранения вещей и одежды. Кроме того, путешественники смогут расположиться в полете на широких кожаных сиденьях, а для работы в полете будут установлены специальные столы.
Jetblue.com
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что отели в Дубае начнут продавать только дорогие номера.
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