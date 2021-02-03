Авиакомпания показала новое роскошное убранство люксовых кабин 

Авиакомпания JetBlue представила новые люксовые кабины для пассажиров на рейсах в Великобританию. Авиаперевозчик показал фото роскошного убранства на сайте.

Перелеты в самолетах с обновленным дизайном начнут осуществляться уже грядущим летом. Каждая кабина будет оборудована раздвижной дверью, а также беспроводными зарядками, настраиваемым освещением и специальными местами для хранения вещей и одежды. Кроме того, путешественники смогут расположиться в полете на широких кожаных сиденьях, а для работы в полете будут установлены специальные столы.