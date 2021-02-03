Отели в Дубае начнут продавать только дорогие номера 

Все новости на карте

По словам эксперта, в ближайшее время большинство люксовых отелей на курорте начнут по-новому выдавать номера:

«Будет отмечаться дефицит номеров, ряд отелей уже встает на stop sale. Исходя из практики, если нужно закрыть 30 процентов номерного фонда, это будут номера обычных категорий. Отельерам сейчас выгодно оставить в продаже высокомаржинальные типы размещения».

Представители "Спектрума" подтвердили, что установленная квота в 70% существенно скажется на наличии мест в отелях VIP-класса. Такого же мнения придерживаются эксперты «TUI Россия».

Однако предполагается, что в других эмиратах туристам удастся найти подходящий вариант размещения на любой бюджет.