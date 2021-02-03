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Отели в Дубае начнут продавать только дорогие номера 

Мира Маркина 4 часа назад
Отели в Дубае начнут продавать только дорогие номера
Фото: depositphotos.com
Гендиректор Space Travel Артур Мурадян в беседе с АТОР (Ассоциацией туроператоров России) заявил о резком и массовом подорожании объектов размещения в Дубае.
По словам эксперта, в ближайшее время большинство люксовых отелей на курорте начнут по-новому выдавать номера:

«Будет отмечаться дефицит номеров, ряд отелей уже встает на stop sale. Исходя из практики, если нужно закрыть 30 процентов номерного фонда, это будут номера обычных категорий. Отельерам сейчас выгодно оставить в продаже высокомаржинальные типы размещения».

Представители "Спектрума" подтвердили, что установленная квота в 70% существенно скажется на наличии мест в отелях VIP-класса. Такого же мнения придерживаются эксперты «TUI Россия».
Однако предполагается, что в других эмиратах туристам удастся найти подходящий вариант размещения на любой бюджет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Дубай ужесточает ограничения для иностранных туристов.
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Новости путешествий , Артур Мурадян , Ассоциация туроператоров России
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