Дубай ужесточает ограничения для иностранных туристов 

Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.

Для прилета в Дубай иностранцам предстоит предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до путешествия. Ранее на это давалось четверо суток.

Как и раньше туристам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия. А также сдать повторный тест, и находиться на самоизоляции до получения результатов. Если же он окажется положительным, то туристу придется провести на карантине минимум десять дней.

Новые правила вступают в силу с 31 января.