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Дубай ужесточает ограничения для иностранных туристов 

Мария Грибова 45 минут назад
Дубай ужесточает ограничения для иностранных туристов
Фото: depositphotos.com
Высший комитет Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями объявил об изменениях протокола допуска иностранцев. Об этом сообщает TourDom.ru со ссылкой на медиаофис правительства эмирата.
Для прилета в Дубай иностранцам предстоит предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные за 72 часа до путешествия. Ранее на это давалось четверо суток.
Как и раньше туристам предстоит установить специальное мобильное приложение для определения их местонахождения и самочувствия. А также сдать повторный тест, и находиться на самоизоляции до получения результатов. Если же он окажется положительным, то туристу придется провести на карантине минимум десять дней.
Новые правила вступают в силу с 31 января.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Севастополе сняли ограничения для туристов.
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